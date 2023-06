Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerin, Bus verursacht Unfall und fährt davon, Zeugensuche nach Raub im Freibad und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerin - Mühlheim/Lämmerspiel

(jm) Ein etwa 50 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Sonntagabend in der Nähe der Steinheimer Straße im Bereich der Streuobstwiese "Am Gailenberg" vor einer Spaziergängerin entblößt. Gegen 20.30 Uhr war die 50-jährige Frau spazieren, als der etwa 1,60 Meter große sowie schmale Mann mit braunen Haaren (vorne kurz und hinter länger) auf seinem Fahrrad zunächst zweimal an ihr vorbeifuhr. Dann stoppte der Sittenstrolch, ließ seine Hose herunter und zeigte sich ihr unsittlich. Er war bekleidet mit einer hellen langen Hose und einem weiten karierten Hemd. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Einbrecher erbeuteten mehrere Laptops und Bargeld - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(jm) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Samstag bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Flughafenstraße mehrere Laptops und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 6.10 Uhr. Die Täter gelangten in den Gebäudekomplex und hatten dort die Eingangstüren zu den einzelnen Stockwerken eingeschlagen sowie teilweise aufgehebelt. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Bus verursacht Unfall und fährt davon: Zeugen gesucht - Obertshausen

(dj) Nach einer Unfallflucht an der Kreuzung Bahnhofstraße/Leipziger Straße am Donnerstagmorgen sucht die Polizei nach dem Verursacher. Eine Zwölfjährige hatte gegen 7.30 Uhr an der dortigen Fußgängerampel mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg gewartet, als ein abbiegender Bus ihren Drahtesel touchierte und beschädigte. Der Bus befuhr die Leipziger Straße in südliche Richtung und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam der Wagen, mit grüner Werbung beklebt, offensichtlich mit seinem biegsamen Mittelteil auf den Gehweg, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem Rad kam. Anschließend fuhr der Buslenker weiter ohne sich um den Schaden von etwa 125 Euro zu kümmern. Weitere Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0).

4. Diebe entwenden Bargeld aus Fahrzeugen - Obertshausen

(jm) Diebe waren am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Vor den Mayen" im Bereich der einstelligen Hausnummern zugange. Gegen 5 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück und stahlen aus zwei abgestellten wohl unverschlossenen Fahrzeugen jeweils Bargeld. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei den Tätern um zwei etwa 20 Jahre alte Männer gehandelt haben. Einer war circa 1,85 groß, hatte kurze schwarze Haare sowie einen dunklen Oberlippenbart. Er trug ein weißes Oberteil, eine schwarze Weste mit einem Emblem auf der linken Seite, weiße Sportschuhe sowie eine schwarze Umhängetasche. Sein Komplize war kleiner, hatte längeres voluminöses Haar und an den Seiten kurz rasiert. Er war bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, blauer Jeans sowie weißen Schuhen. Er hatte ebenfalls eine Umhängetasche sowie eine Einkaufstüte dabei. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummern 069 8098-1234.

5. Heizungsanlagen entwendet: Wer sah die Autoknacker? - Obertshausen/Hausen

(jm) Auf zwei Heizungsanlagen hatten es Unbekannte abgesehen, die am späten Sonntagabend die Scheibe eines geparkten grauen Ford Transits in der Schubertstraße (10er-Hausnummern) einschlugen und mit ihrer Beute im Anschluss flohen. Gegen 23.20 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall, stellte anschließend Licht im Fahrzeug fest und informierte die Polizei. Der Wert der Beute liegt bei mehreren zehntausend Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Polizei sucht Unfallbeteiligten sowie Zeugen - Obertshausen/Hausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag in der Fröbelstraße/ Herrnstraße sucht die Polizei den Unfallbeteiligten sowie Zeugen. Gegen 16.10 Uhr parkte ein 31-Jähriger seinen Ford Focus in der Fröbelstraße kurz vor der Einmündung Herrnstraße ein. Als er nach etwa fünf Minuten zurückkam, stellte er den Schaden auf der Beifahrerseite fest. Nach seinen eigenen Angaben geht er davon aus, dass er beim Einparken vermutlich den vor ihm stehenden Wagen beschädigte. Als er den Schaden feststellte, war der Wagen vor ihm bereits nicht mehr vor Ort. Die Beamten bitten nun den Unfallbeteiligten sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

7. Zeugensuche nach Unfallflucht - Rodgau/Weiskirchen

(jm) Besucherinnen sowie Besucher eines Biergartens könnten am Samstagabend Zeugen einer Unfallflucht in der Hauptstraße (300er-Hausnummern) geworden sein. Zwischen kurz vor 21 und 22.30 Uhr hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den in Höhe der Einfahrt des Lokals geparkten blauen Ford beschädigt und einen Schaden von etwa 1.400 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Im Tatzeitraum fand an der Örtlichkeit eine Veranstaltung statt. Von daher erbitten sich die Beamten der Polizei Heusenstamm um weitere Hinweise zum Verursacher und nehmen diese unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

8. Frau wurde unsittlich angefasst und Freundin anschließend bedroht - Zeugen bitte melden! - Langen

(jm) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitagabend in der August-Bebel-Straße auf dem "Ebbelwoifest" ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen war kurz vor 23 Uhr eine 24-Jährige mit ihren beiden Freundinnen im Bereich der 20er-Hausnummern unterwegs, als ein Unbekannter sie wohl unsittlich berührte. Die 23 Jahre alte Freundin wollte kurz darauf den Mann zur Rede stellen. Dieser soll die 23-Jährige unvermittelt ins Gesicht gespuckt und ihr anschließend gedroht haben. Hierfür zeigte er ihr offenbar ein Messer im Hosenbund. Zudem holte er ein Reizstoffsprühgerät heraus. Anschließend flüchtete er mit einer weiteren Person in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 21 Jahre alt, 1,60 Meter groß und hatte schwarze Haare sowie einen Vollbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine rote Jogginghose. Eine Beschreibung der Begleitperson liegt derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der sexuellen Belästigung sowie unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizei in Langen.

9. Unfall: 18-Jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - Langen

(jm) Ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer aus Langen verunglückte am frühen Samstagmorgen im Bereich eines Kreisels in der Annastraße/Hans-Kreiling-Allee/Elisabeth-Selbert-Allee und kam schwer verletzt zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Langener mit seinem Fahrrad gegen 1.15Uhr die Elisabeth-Selbert-Allee und wollte im Bereich des Kreisverkehrs vermutlich in die Annastraße einbiegen. Dabei verlor er wohl aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei zog er sich Kopfverletzungen zu. Die Polizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Radler stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Eine entsprechende Blutprobe wurde entnommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen zu melden.

10. Diebe stahlen Audi Q7 und A6 - Egelsbach

(dj) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Freitag in der Lutherstraße einen in Höhe der 30er-Hausnummern geparkten Audi Q7 und am nahegelegenen Haynau-Platz (im Bereich der 10er-Hausnummern) einen schwarzen Audi A6. Der schwarze Q7, an dem OF-Kennzeichen mit den Ziffern 1368 angebracht waren, verschwand zwischen 20.45 und 9 Uhr. An dem schwarzen A6, welcher am frühen Freitagmorgen, gegen 2.15 Uhr, geklaut wurde, befanden sich Offenbacher Kennzeichen mit den Ziffern 6600. Die Kripo bittet nun in beiden Fällen um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Bauchtasche im Freibad geraubt: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen / Kripo bitte um weitere Hinweise - Hanau

(lei) Nachdem einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter am Sonntagabend in einem Freibad in der Eugen-Kaiser-Straße eine Bauchtasche gewaltsam entrissen wurde, bittet die Kriminalpolizei in Hanau um Zeugenhinweise. Die Beamten, die im Zuge des Einsatzes zwei Tatverdächtige festnehmen konnten, ermitteln nun unter anderem wegen Verdachts wegen Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung. Dem vorausgegangen war ein Hausverbot, dass der Sicherheitsdienst zunächst gegen drei Personen aufgrund unangebrachten Verhaltens ausgesprochen hatte. Nachdem das Trio offenbar nur widerwillig das Bad verlassen hatte, kehrten sie kurz darauf, gegen 19.25 Uhr, mit "Verstärkung" - insgesamt etwa ein Dutzend Personen - wieder zurück. Dabei sollen sie ganz offensichtlich die Konfrontation mit zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern im Alter von 22 und 29 Jahren gesucht haben. Im Zuge der Rangelei soll die Angreifergruppe unter anderem auf die beiden eingeschlagen haben, wodurch beide verletzt wurden. Dem 22-Jährigen, dem dabei auch das Hemd zerrissen wurde, raubte die Gruppe auch dessen Bauchtasche sowie ein Mobiltelefon. Hinzugerufene Polizeistreifen konnten aufgrund erster Personenbeschreibungen kurz darauf zwei tatverdächtige Männer im Alter von 24 und 29 Jahren vorläufig festnehmen. Das Raubgut führten sie jedoch nicht mit - dieses tauchte, mit Ausnahme des Bargelds, allerdings wenig später wieder auf und wurde im Bad abgegeben. Die beiden Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittler suchen nun nach den bis dato noch unbekannten Mittätern und bitten Besucherinnen und Besucher des Freibades sowie weitere Zeugen, sich bei Hinweisen unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Die Ermittlungen, auch zur Tatbeteiligung der beiden Festgenommenen, dauern an.

2. Alleinunfall: Autofahrer überschlägt sich - A66 / Bad Soden-Salmünster

(lei) Aus noch unbekannter Ursache hat sich am Montagmittag ein 40-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Bad Soden-Salmünster und Steinau an der Straße mit seinem Opel überschlagen. Der Mann aus Wartenberg, der in Richtung Fulda unterwegs war, kam gegen 11.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einem Zufahrtstor eines Wirtschaftsweges am Rande der Fahrbahn. Der Fahrer zog sich dabei Verletzungen an der Schulter zu und kam in ein Krankenhaus, so die ersten polizeilichen Erkenntnisse. An dem Insignia sowie dem Tor entstand Sachschaden von gesamt etwa 20.000 Euro. Wieso der Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold.

3. Unfall: Wer hat den Schildermast auf die Straße gestellt? - Bad Soden-Salmünster

(lei) Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt ermittelt derzeit die Polizeistation Bad Orb, nachdem eine Autofahrerin am Donnerstag in der Eichgrabenstraße gegen einen auf die Fahrbahn gestellten Schildermast gefahren war (Sachschaden etwa 2.000 Euro an der Fahrzeugfront). Die 48-Jährige bog gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fiesta von der Buchenstraße ein und übersah offenbar den Mast (Fußplatte samt Metallstange), an dem kein Verkehrszeichen montiert war. Die Beamten fragen nun: Wer hat den Schildermast dort auf die Straße gestellt? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Orb (Telefon 06052 9148-0).

Offenbach, 19.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

