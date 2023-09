Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, kurz vor 23:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen große Holzkabeltrommeln in einen weißen Sprinter Iveco Daily einluden. Bis zum Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen hatten sich die Täter zu Fuß unerkannt entfernt. Das Tatfahrzeug samt Diebesgut wurden auf dem Firmengelände in der Hertichstraße zurückgelassen. Die Durchsuchung des Firmengeländes und die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern, in welche auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verliefen negativ. Der Schaden am Einfahrtstor kann noch nicht beziffert werden. Der Sprinter wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 6050 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

