Beihingen: Brand auf Balkon

Am Freitagabend (22.09.2023) um 18:35 Uhr fing in der Ludwigsburger Straße ein Blumentopf auf einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Durch die Rettungskräfte vor Ort wurde die Ludwigsburger Straße für die Dauer der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt. Der Brand griff nicht auf das Gebäude über. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich ins Freie gebracht, konnten aber später wieder zurück in ihre Wohnungen. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

