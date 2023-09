Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Exhibitionist auf Brücke über der L 1141 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann wurde am Donnerstagmorgen (21.09.2023) gegen 08:10 Uhr von Verkehrsteilnehmenden dabei beobachtet, wie er offenbar komplett nackt auf einer Brücke über die Landesstraße 1141 bei Korntal-Münchingen stand und mit Blick auf die vorbeifahrenden Fahrzeuge onanierte. Bei der Brücke handelt es sich um die sogenannte "so-da-Brücke", auf die man von der Ditzinger Straße in Münchingen aus über einen befestigten Feldweg gelangt. Der Mann wird als circa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er soll Brillenträger gewesen sein und einen Bauchansatz sowie wenige, an den Seiten kurze weiße oder graue Haare gehabt haben. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen sucht Personen, die Hinweise zur Identifizierung des Mannes geben können. Aufgrund der Uhrzeit müssten zahlreiche Fahrzeuge den Mann auf der L 1141 passiert haben. Außerdem soll zur Tatzeit ein Pkw über die Brücke gefahren sein, auf der der Mann stand. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0711 839902-0 oder per Email an ditzingen.prev@polizei.bwl.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell