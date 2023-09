Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: KORREKTUR ZUR MELDUNG VOM 12.34 Uhr MIT DER BITTE UM BEACHTUNG Murr: 51 Jahre alter LKW-Lenker besprüht 37-jährige Frau mit Tierabwehrspray

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Steinheim an der Murr gegen einen 51-jährigen LKW-Fahrer, der am Donnerstagnachmittag auf einem Tankstellengelände in der Straße "Im Langen Feld" in Murr eine 37-jährige Frau mit einem Tierabwehrspray besprühte. Die Frau sprach den Mann gegen 13.50 Uhr an, da dieser im Grünbereich neben der Tankstelle seine kleine Notdurft verrichtet hatte. Doch der Mann sei zunächst in bedrohlicher Weise auf die 37-Jährige zugegangen und stieg dann, obwohl sie ihm mitteilte, dass die Polizei verständigt werde, in sein Fahrzeug ein. Als die Frau durch Aufhalten der LKW-Tür versuchte, den 51-Jährigen am Wegfahren zu hindern, besprühte er die Frau mit dem Tierabwehrspray. Als ihr der gleichaltrige Ehemann zu Hilfe eilte, wurde dieser ebenfalls angesprüht. Beide Personen wurden im Anschluss durch den hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

