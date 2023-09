Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Dentallabor

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (22.09.2023) trieb ein noch unbekannter Täter in der Steinbeisstraße in Böblingen sein Unwesen. Dem Unbekannten gelang es über ein Fenster in ein Dentallabor einzudringen, wo er verschiedenstes Equipment im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro stahl. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

