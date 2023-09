Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannte bestehlen Schreibwarenhändler

Ludwigsburg (ots)

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Waldenbuch gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Freitag (22.09.2023) gegen 10.00 Uhr einen Schreibwarenhändler in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn bestahlen. Einer der beiden Täter gab vor, die Hilfe des 46-Jährigen zu benötigen, so dass dieser den Kassenbereich verließ. Während der Mann abgelenkt war, ging der zweite Täter zur Kasse, öffnete sie und stahl einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend gab er seinem Komplizen Bescheid und die Täter machten sich gemeinsam aus dem Staub. Der Täter, der die Ablenkung übernommen hatte, soll etwa 20 Jahre alt, circa 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er war schwarz gekleidet und hat schwarzes Haar. Der zweite Täter ist ebenfalls schlank und hatte einen grauen Jogginganzug an. Die Polizei, Tel. 07157 52669-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und weitere Hinweise geben können.

