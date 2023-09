POL-LB: Herrenberg: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Steinheim an der Murr gegen einen 51-jährigen LKW-Fahrer, der am Donnerstagnachmittag auf einem Tankstellengelände in der Straße "Im Langen Feld" in Murr eine 37-jährige Frau mit einem Tierabwehrspray besprühte. Die Frau ...

mehr