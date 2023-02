Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Polizei sucht Eigentümer gestohlener Gegenstände aus Einbrüchen in der Region

Osnabrück/Damme (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück hat im vergangenen August eine reisende Einbrecherbande unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück festgenommen. Gegen die drei männlichen Beschuldigten (im Alter von 24 bis 28 Jahren) wurde wegen diverser Einbruchsdelikte über ein Jahr lang in der Region umfassend ermittelt. Sie stehen im Verdacht, zahlreiche Wohnungseinbrüche, unter anderem in Osnabrück, Georgsmarienhütte, Bramsche und Damme verübt zu haben und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Im Rahmen erfolgter Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler zahlreiche Gegenstände wie Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte, die aus unterschiedlichen Einbruchsdiebstählen stammen, sicherstellen. Diverse Gegenstände wurden bereits an ihre Eigentümer zurückgegeben. Der derzeitige Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.

Einige, der bei den Beschuldigten sichergestellten Gegenständen, konnten bislang nicht zuordnen werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei mittels der veröffentlichten Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümern. Wer sein gestohlenes Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück zu melden (telefonisch von Montag bis Freitag 07:00 Uhr - 16:00 Uhr, danach über die E-Mailadressen).

Michael Aßmann: Tel.: 0541/327-6114 E-Mail: michael.aszmann@polizei.niedersachsen.de

oder

Sandra Urban: Tel.: 0541/327-6112 E-Mail: sandra.urban@polizei.niedersachsen.de

Darüber hinaus beginnt am Mittwoch, den 15.02.2023, der Prozess gegen das Trio vor dem Landgericht Osnabrück.

Hier geht es zur Pressemitteilungen der Polizeidirektion Osnabrück aus August 2022: Mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/5306434

