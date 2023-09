Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Reizgas auf Schulgelände löst Großeinsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (22.09.2023) kam es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte an einer Schule in Steinheim an der Murr, nachdem dort gegen 09:45 Uhr ein Reizstoff versprüht worden war. Es stellte sich heraus, dass ein 12-jähriger Schüler offenbar ein handelsübliches Reizstoffsprühgerät mit zur Schule gebracht und dieses in einer Pause auf dem Schulhof mehreren Schulfreunden gezeigt hatte. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zu einem Sprühstoß aus der Reizstoffkartusche, der zunächst die Personen im Umfeld des Schülers betraf. Der Reizstoff, mutmaßlich Pfefferspray, zog in der Folge durch ein gekipptes Toilettenfenster und gelangte so auch ins Schulgebäude. Die Schule wurde vorsorglich geräumt und von der Freiwilligen Feuerwehr belüftet, bis keine Reizgaskonzentration mehr feststellbar war. Anschließend konnte der Unterrichtbetrieb wiederaufgenommen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden insgesamt 47 Schülerinnen und Schüler in Mitleidenschaft gezogen und zumindest teilweise leicht verletzt. Die Personen wurden in der angrenzenden Riedhalle vom Rettungsdienst versorgt. Nähere Informationen zu Art und Umfang eventueller Verletzungen liegen aktuell nicht vor. Rund 90 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst waren vor Ort zur Bewältigung der Lage im Einsatz.

