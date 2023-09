Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Silobrand verursacht hohen Sachschaden - Zwei Verletzte

Vogelsbergkreis (ots)

Silobrand verursacht hohen Sachschaden - Zwei Verletzte

Lauterbach. Am Dienstag (12.09.) kam es zu einem Feuer an einer Bandtrockenanlage sowie zwei Lagersilos in einem Sägewerk in der Straße "Am Hällstein" in Wallenrod.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet die Anlage aus bislang unbekannter Ursache gegen 14.35 Uhr im Bereich der Bandtrockner in Brand. Wenig später griffen die Flammen auch auf zwei angrenzende Silotanks für Hackschnitzel über. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer zeitnah unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden an.

Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein 18-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde ein 56-jähriger Mann aus Lauterbach vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, konnte aber im Anschluss wieder entlassen werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizei in Alsfeld die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, die momentan noch andauern. Vor diesem Hintergrund wurde auch der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Eine Brandortbegehung durch die Ermittlerinnen und Ermittler sowie die Expertinnen und Experten des Hessischen Landeskriminalamtes wird zeitnah stattfinden.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen in einem siebenstelligen Bereich.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell