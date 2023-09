Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra. Unbekannte brachen am Dienstagabend (12.09.), zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Göttinger Bogen" ein. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine Playstation 5 sowie diverses Zubehör im Gesamtwert von rund 600 Euro stahlen. Außerdem hinterließen die Einbrecher circa 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

