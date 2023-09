Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1129

K 1672, Gemarkung Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (24.09.2023) um 00:54 Uhr befuhr die 40-jährige Lenkerin eines Pkw Nissan die Kreisstraße 1672 aus Benningen kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr sie im Einmündungsbereich der Kreisstraße 1672 und der Landesstraße 1129 geradeaus über eine Verkehrsinsel. Danach überfuhr sie eine Lichtzeichenanlage sowie zwei Verkehrszeichen. Hierdurch wurde der Nissan so stark beschädigt, dass sich die Fahrzeugteile über die ganze Fahrbahn verteilten. Durch den Aufprall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle durch die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung behandelt. Andere Verkehrsteilnehmende wurden nicht verletzt. Nachdem bei der Fahrerin des Nissan Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro. Auf Grund des Trümmerfeldes musste der Einmündungsbereich für eineinhalb Stunde halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die Straßenmeisterei Ludwigsburg wurde die beschädigte Lichtzeichenanlage wieder in Stand gesetzt.

