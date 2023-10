Erkelenz-Gerderath (ots) - Am 3. Oktober (Dienstag), gegen 10 Uhr, fand ein Zeuge am Waldrand an der Straße Am Spechterwald ein Leichtkraftrad auf. An dem Zweirad der Marke Piaggio waren viele Fahrzeugteile abmontiert worden, unter anderem das Kennzeichen. Es wurde sichergestellt und die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf, wem das Fahrzeug gehört. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

