POL-HS: Einbruch in Geschäft

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Wegberg - Kabeldiebstahl Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in der Beecker Straße in der Zeit von Freitag, 29.09.2023, 16:30 bis Sonntag, 01.10.2023 19:00 Uhr ca. 45m Starkstromkabel. Dazu wurde an einem Stromverteilerkasten ein Vorhängeschloss aufgebrochen und anschließend das Kabel an beiden Enden abgeschnitten. Erkelenz - Containeraufbruch In der Zeit von Samstag, ...

mehr