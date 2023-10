Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 275, vom 03.10.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Kabeldiebstahl

Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in der Beecker Straße in der Zeit von Freitag, 29.09.2023, 16:30 bis Sonntag, 01.10.2023 19:00 Uhr ca. 45m Starkstromkabel. Dazu wurde an einem Stromverteilerkasten ein Vorhängeschloss aufgebrochen und anschließend das Kabel an beiden Enden abgeschnitten.

Erkelenz - Containeraufbruch

In der Zeit von Samstag, 30.09.2023 18:30 bis Sonntag, 01.10.2023 00:00 Uhr brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Baucontainers an einer Baustelle in der Anton-Heinen-Straße auf. Aus dem Container wurde die Fernbedienung eines Baukrans entwendet.

Gangelt - Mofadiebstahl

Unbekannte entwendeten in der Borheggenstraße am Montag, 02.10.2023, in der Zeit von 07:00 bis 13:30 Uhr ein rotes Mofa der Marke "Piaggio". Das Mofa war mit dem Lenkradschloss gesichert. Am Mofa war ein Versicherungskennzeichen angebracht.

Heinsberg-Grebben - Diebstahl aus Omnibus

Auf dem Gelände eines Omnibusbetriebes in der Glanzstoffstraße öffneten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 29.09.2023 16:30 bis Montag, 02.10.2023 07:00 Uhr die Tür eines Omnibusses und entwendeten dort einen kleinen Bargeldbetrag. Ein weiterer Omnibus wurde versucht gewaltsam aufzubrechen.

