Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollerfahrer tödlich verunglückt

Geilenkirchen (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Geilenkirchen verunglückte am Montag, 2. Oktober, gegen 16.30 Uhr auf der Straße Berliner Ring tödlich. Er war mit seinem Motorroller aus Richtung Schloss Trips in Richtung Heinsberger Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Zaun und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei sicherte die Spuren am Unfallort, so dass die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt blieb. Sie konnte gegen 18.45 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

