Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrollerfahrer gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Donnerstag, 28. September, bemerkten Polizeibeamte gegen 7.30 Uhr auf der Gladbacher Straße einen Motorrollerfahrer, der aus Richtung Golkrath kam, sich erschrocken nach ihnen umblickte und dann sein Kennzeichen nach unten bog und davonfuhr. Daraufhin folgten sie ihm und gaben dabei deutliche Anhaltezeichen. Zudem schalteten sie Blaulicht und Martinshorn ein. Der Fahrer des Zweirades fuhr trotzdem weiter auf der Gladbacher Straße in Richtung Hückelhoven. Am Kreisverkehr der Anschlussstelle Hückelhoven Ost fuhr er geradeaus nach Hückelhoven weiter und bog dann rechtsseitig in einen Wirtschaftsweg ab. Er fuhr über die Loerbrockstraße, die Brassertstraße, die Sophiastraße und dann entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung weiter bis zum Breteuilplatz. Nachdem er am Rathaus vorbei in Richtung Dr.-Ruben-Straße gefahren war, brachen die Beamten die Nachfahrt ab, um keine anderen Personen zu gefährden. Der Motorrollerfahrer war zwischenzeitlich mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h unterwegs. Der Fahrer war etwa 25 bis 40 Jahre alt, hatte helle Haut und war zirka 170 bis 190 cm groß. Er hatte eine normale Statur, trug weiße Sneaker, eine schwarze Arbeitshose sowie eine grüne Bomberjacke. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Er war mit einem roten Motorroller unterwegs, an dem schwarze Versicherungskennzeichen angebracht waren. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Rollerfahrer sowie Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

