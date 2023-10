Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Räume einer Hilfsorganisation

Wegberg (ots)

Am Sonntag (01. Oktober) stellte ein der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation gegen 6:20 Uhr fest, dass in der Nacht unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Geschäftsräume eingedrungen waren. Die Kühlschränke und Gefriertruhen, die mit Lebensmitteln gefüllt waren, standen offen und diverse Schränke wurden geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen fehlte eine geringe Menge Bargeld. Die Geschäftsräume befinden sich am Rathausplatz. Das Kriminalkommissariat der Polizei Heinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

