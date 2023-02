Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Räuber überfällt Stader Tankstelle - Polizei sucht Zeugen, Vier leicht verletzte Autoinsassen bei Unfall in Ahrenswohlde

Stade (ots)

1. Unbekannter Räuber überfällt Stader Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Samstagabend gegen 19:10 h hat ein bislang unbekannter Mann den Innenraum der SHELL-Tankstelle in der Harsefelder Straße in Stade betreten und ist direkt zum Kassenbereich gegangen. Hier bedrohte er die 41-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte diese auf, die Kasse zu öffnen. Der Räuber entnahm anschließend aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete dann aus dem Tankstellengebäude zu Fuß stadtauswärts. Die bis auf einen Schock unverletzt gebliebene Mitarbeiterin informierte sofort über Notruf die Polizei. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen blieb aber leider zunächst erfolglos.

Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und kräftig mit dunkler Kleidung und FFP2-Maske beschrieben. Er sprach bei der Tat Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Vier leicht verletzte Autoinsassen bei Unfall in Ahrenswohlde

Am gestrigen Samstagmittag, kam es gegen kurz vor 13:00 h in Ahrenswohlde in der Ortsmitte auf der dortigen Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war eine 50-jährige Fahrerin eines Dacia Duster aus Dohren mit ihrem Pkw samt Anhänger auf der Kreisstraße 54 aus Richtung Sittensen kommend in Fahrtrichtung Ahlerstedt unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Hierbei übersah sie offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus Wangersen mit ihrem Auto auf der Landesstraße 127 aus Richtung Ahrensmoor von rechts kommend bei grünem Ampellicht in die Kreuzung ein. Hier kam es dann zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw 02 wird durch den Aufprall nach rechts geschleudert und kam dann am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der Dacia schleuderte durch den Aufprall nach links angehängte Hundeanhänger kippte durch das Schleudern des Pkw nach links auf die Seite.

Da in der ersten Meldung davon gesprochen wurde, dass eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt und nicht ansprechbar sei, wurden die Feuerwehren aus Ahlerstedt, Ahrenswohlde, Ahrensmoor und Wangersen zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellte sich dann aber zum Glück heraus, dass niemand eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Die beiden Fahrerinnen sowie eine 34-jährige Beifahrerin aus Fintel und ein 51-jähriger Beifahrer aus Wangersen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von den alarmierten Notärzten aus Zeven und Stade sowie den Besatzungen von drei eingesetzten Rettungswagen aus Bargstedt und Zeven erstversorgt. Anschließend wurden die drei Frauen vorsorglich in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude eingeliefert.

Mehrere Hunde, die in den Autos und dem Hundeanhänger mitgefahren waren, blieben bei dem Unfall offenbar unverletzt.

Die 25 Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten die Unfallfahrzeuge ab.

Beide Straßen und der Kreuzungsbereich mussten für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme mit Hilfe der Feuerwehr gesperrt werden. Es kam zu leichten Behinderungen.

Beide Unfallfahrzeuge und der Anhänger wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

