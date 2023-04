Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung an einem PKW gesucht

Lathen (ots)

Am 30. März zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter vermutlich durch Fußtritte den Kotflügel eins Suzuki Swift welcher in der Mestruper Straße auf dem Parkplatz der Erna-de-Vries-Schule parkte. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen, Tel.: 05933/924570.

