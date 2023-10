POL-HS: 10-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Geilenkirchen (ots) - Ein 65-jähriger Mann aus Geilenkirchen verunglückte am Montag, 2. Oktober, gegen 16.30 Uhr auf der Straße Berliner Ring tödlich. Er war mit seinem Motorroller aus Richtung Schloss Trips in Richtung Heinsberger Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Zaun und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch ...

