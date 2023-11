Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren ist ein 40-jähriger Mann von einem angeblichen Bankmitarbeiter betrogen worden. Am Freitag (10.11.) erhielt der Ibbenbürener einen Anruf des angeblichen Mitarbeiters. Dieser sagte ihm, dass eine Abbuchung aus Rotterdam von seinem Konto anstehe. Er solle zur Sicherheit sein Konto leeren. Daraufhin lud der Ibbenbürener nach Aufforderung eine App herunter und teilte eine dort angegebene Nummer dem angeblichen Bankmitarbeiter mit. Anschließend überwies der 40-Jährige insgesamt einen geringen vierstelligen Euro-Betrag von seinem ursprünglichen Konto auf ein anderes. Der Bankmitarbeiter sagte dem Ibbenbürener noch, dass er sich einige Tage später bei ihm noch mal melden werde. Dies geschah nicht, so flog der Betrug auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie besser bei Ihrem Bankinstitut an oder informieren Sie sich dort persönlich über den angeblichen Vorfall. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen. Betrüger versuchen im Kreis Steinfurt immer wieder mit verschiedenen Maschen die Menschen um Geld zu betrügen. Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, was Sie tun können, wenn es zum Betrug gekommen ist, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

