PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 42 +++

Bad Schwalbach (ots)

Eltville-Hattenheim, B 42

Samstag, 21.10.2023, 11:45 Uhr

Am gestrigen Samstag ereignete sich auf der B 42, in Höhe Eltville-Hattenheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 11:45 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Fahrerin aus Oestrich-Winkel mit ihrem VW Polo die B 42, aus Richtung Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim am Rhein. In Höhe der Anschlussstelle Erbacher Landstraße musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einem entgegenkommenden Notarzteinsatzfahrzeug mit Sondersignal das Abbiegen zu gewähren. Ein nachfolgender Ford Kuga, besetzt mit einem 24 Jahre alten Fahrer aus Walluf, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug der 20-jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden Fahrerin und Fahrer der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße teilweise gesperrt werden.

