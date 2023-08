Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Frau wird bei Angriff schwer verletzt

St. Ingbert (ots)

Am Abend des 19.08.2023 kam es in St. Ingbert zu einem Körperverletzungsdelikt. Die Geschädigte befand sich zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr in der Straße "Am Grubenstollen". In der Abbiegung zur Straße "In der Laabdell" näherten sich drei ihr unbekannte Frauen aus dem Bereich der Treppe, die zum Wohnviertel "Am Rischbacher Rech" führt und griffen die Frau von hinten an. Die Geschädigte wurde zu Boden gebracht und von den Frauen gemeinschaftlich getreten und geschlagen. Durch den Vorfall wurde die Frau schwer verletzt und wird in einem Krankenhaus behandelt. Eine der Frauen wurde wie folgt beschrieben: 20 Jahre alt, auffällig (kupfer-)rotes Haar, schlanke Figur, Brillenträgerin, ca. 175cm groß, schwarz gekleidet. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

