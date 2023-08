POL-IGB: Unbekannte Person zerkratzt Fahrzeug

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am Donnerstagmittag, 10.08.2023, kam es in der Oststraße in St. Ingbert, in der Zeit zwischen 10:20 und 11:05 Uhr, auf dem Kundenparkplatz des dortigen Baumarktes, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Auf dem Parkplatz rückwärts in Queraufstellung eingeparkt, wurde der schwarze BMW X3 eines 31-Jährigen aus Niederwürzbach, mit Homburger-Kreiskennzeichen, ...

