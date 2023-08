Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Donnerstagmittag, 10.08.2023, kam es in der Oststraße in St. Ingbert, in der Zeit zwischen 10:20 und 11:05 Uhr, auf dem Kundenparkplatz des dortigen Baumarktes, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Auf dem Parkplatz rückwärts in Queraufstellung eingeparkt, wurde der schwarze BMW X3 eines 31-Jährigen aus Niederwürzbach, mit Homburger-Kreiskennzeichen, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer wohl beim Einparken beschädigt. Es entstand ein Streifschaden am vorderen rechten Kotflügel des BMW X3, wobei der Schadenswert bei ca. 2000 EUR anzunehmen ist. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben oder können Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben, so wird um telefonische Mitteilung unter der 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell