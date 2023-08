Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der L 250 nahe St. Ingbert

St. Ingbert / Neuweiler (ots)

Am Donnerstagmittag, 10.08.2023, ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der L 250 von St. Ingbert kommend, im Einmündungsbereich nach Neuweiler, ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Hierbei wurde diesem nach erstem Erkenntnisstand von einem 86-Jährigen aus Sulzbach, mit seinem weißen BMW X1, die Vorfahrt genommen. Nach der Kollision beider Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer, ein 44-Jähriger aus Sulzbach, durch Ersthelfer an der Unfallörtlichkeit betreut. Dieser kam im Anschluss mit einer schweren Beinverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. An der Unfallörtlichkeit kam es für ca. eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

