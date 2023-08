POL-IGB: Unterschlagung von Bargeld, das aus einem Geldbeutel in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert, entnommen wurde.

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am Sonntagabend, 06.08.2023, ereignete sich gegen 19:40 Uhr in der Kaiserstraße, nahe dem Eselspfad, in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Eine 25-jährige St. Ingberterin hielt mit ihrem Hyundai i20 am rechten Fahrbahnrand der Kaiserstraße, als ihr Fahrzeug von einem weißen Kleinwagen am linken Außenspiegel touchiert wurde. Trotz des hörbaren ...

