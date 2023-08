POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Rohrbach

St. Ingbert (ots) - Am 01.08.2023 wurde ein 7-Jähriger Junge gegen 19:55 Uhr in der Detzelstraße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach von einem älteren Mann angesprochen. Dabei stieg der Mann aus einem weißen großen Audi (Audi, Modell unbekannt), welcher auf dem Bordstein geparkt war aus und geht auf den Jungen zu. Dort wird der Junge unter einem Vorwand gefragt, ob dieser in das Fahrzeug einsteigen will. Der 7-Jährige ...

