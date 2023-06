Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Schlag gegen europaweit agierende Mafia-Organisation 'Ndrangheta Mitglieder der italienischen, organisierten Kriminalität festgenommen

Stuttgart (ots)

43 Mitglieder des kriminellen Netzwerks "Ndrangheta" wurden in den frühen Morgenstunden des 27. Juni 2023 im Rahmen einer von Europol und Eurojust unterstützten gemeinsamen Aktion in Österreich und Italien festgenommen.

Über 1.000 Beamtinnen und Beamte italienischer, deutscher und österreichischer Strafverfolgungsbehörden gingen gegen Mitglieder des italienischen Verbrechernetzwerks mit Sitz in Crotone, die Hauptstadt der Provinz Crotone, in der Region Kalabrien, vor.

Bei der Aktion wurden Vermögenswerte von über 5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) war in diesen länderübergreifenden Einsatz ebenfalls eingebunden. Ermittlerinnen und Ermittler des LKA BW überprüften die Anschrift eines 59-jährigen Beschuldigten in Obersulm im Landkreis Heilbronn.

Der Mann hatte dort zwar einen Wohnsitz angemeldet, hielt sich an diesem aber seit längerer Zeit nicht mehr auf. Der Mann wurde im Zuge des Einsatzes in der Nähe von Parma (Italien) festgenommen.

Von den zahlreichen Beschuldigten haben vier einen Wohnsitz in Deutschland angemeldet. Neben dem 59-Jährigen in Obersulm waren drei weitere Personen in Münster und Kerpen gemeldet.

Der Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg Andreas Stenger: "Dieser Schlag gegen die Italienische Organisierte Kriminalität macht deutlich, dass unser Weg gewonnene Erkenntnisse unmittelbar mit allen beteiligten Sicherheitsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene auszutauschen und die Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Einsatzmaßnahmen ein Erfolgsrezept gegen internationale Organisierte Kriminalität ist."

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell