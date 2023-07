POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Kaufland St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am Freitagmorgen, 28.07.2023, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer, am Beginn der Ensheimer Straße, in unmittelbarer Nähe des dortigen Verkehrskreises. Der 23-jährige Mann aus St. Ingbert fuhr dort mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung St. Ingbert-Mitte, entweder auf dem ...

mehr