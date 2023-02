Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters. Sachbeschädigung, Diebstahl und Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Selters (ots)

Am Donnerstag, 2. Februar von 15.15 Uhr bis Freitag, 3. Februar, 08.30 Uhr, kam es in Selters im Bereich des Kreisverkehrs an der Dierdorfer Landstraße zum Diebstahl eines Senkkastengitters(Straßeneinlauf). Neben dem Diebstahl des Gitters am Fahrbahnrand wurde am nahegelegenen Kinderspielplatz ein Abfallbehälter der Stadt mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt an beiden Örtlichkeiten etwa 300 Euro. Das ausgehobene Gitter am Straßenrand hat glücklicherweise nicht zu einem Verkehrsunfall und zu weiteren Gefahren geführt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Montabaur erbittet Zeugenhinweise unter der Tel. 02602-9226-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell