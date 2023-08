Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße; Zeugen gesucht

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Sonntagabend, 06.08.2023, ereignete sich gegen 19:40 Uhr in der Kaiserstraße, nahe dem Eselspfad, in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Eine 25-jährige St. Ingberterin hielt mit ihrem Hyundai i20 am rechten Fahrbahnrand der Kaiserstraße, als ihr Fahrzeug von einem weißen Kleinwagen am linken Außenspiegel touchiert wurde. Trotz des hörbaren Knalls und einem Schaden am Außenspiegel, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung St. Ingbert-Rohrbach fort. Mit anzufügen ist, dass unmittelbar hinter dem weißen Pkw des Unfallverursachers ein möglicher Zeuge mit einem Pkw gefahren sein muss. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im mittleren dreistelligen Bereich. Sollten Zeugen Angaben zum Unfallgeschehen, insbesondere zum Unfallverursacher, machen können, so wird um Mitteilung unter 06894/1090 gebeten.

