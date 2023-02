Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Freiburg (ots)

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Freitag, 10.02.2023, gegen 07.40 Uhr einen Verkehrsunfall an der Einmündung Untere Dorfstraße / Adolf-Senger-Straße. Ein Pkw habe eine Radfahrerin erfasst. Vor Ort konnten keine Unfallbeteiligten mehr angetroffen werden. Ein Zeuge meinte gesehen zu haben, wie ein jüngerer Pkw-Fahrer das Fahrrad in einen helleren Pkw lud und die ältere Radfahrerin in den Pkw einstieg. Die Unfallbeteiligten mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu den Unfallbeteiligten geben können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 7404-0 erreichbar.

