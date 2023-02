Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frontalzusammenstoß auf Äußerer Ring - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer kam am Donnerstag, 09.02.2023, kurz vor 17.00 Uhr, in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrer. Der 70-Jährige befuhr den Äußeren Ring, als er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, kurz vor dem Kreisverkehr Nollinger Straße, in den Gegenverkehr kam. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war zeitweise die komplette Fahrbahn gesperrt, was den Berufsverkehr erheblich beeinträchtigte.

