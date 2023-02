Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mountainbike am Schulzentrum entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.40 Uhr bis 12.15 Uhr, wurde am Schulzentrum in der Kantstraße ein verschlossenes Mountainbike entwendet. Das rotschwarze Mountainbike der Marke Bulls stand auf dem oberen Fahrradabstellplatz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 600 Euro.

