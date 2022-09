Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßlicher Drogendealer in seiner Wohnung festgenommen - mehrere Kilogramm Drogen und scharfe Schusswaffe sichergestellt - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster/Altenberge (ots)

Der Polizei Münster ist am Donnerstagabend (8.9.) nach umfangreichen Ermittlungen die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers gelungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter am Freitagmorgen (9.9.) Untersuchungshaft gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen an.

Die Wohnung des 38-jährigen Mannes in Altenberge war in den Fokus der Ermittler geraten, weil sie Erkenntnisse darüber hatten, dass dort mit Drogen gedealt werde. Im Rahmen des Einsatzes am Donnerstagabend fanden Einsatzkräfte in der verdächtigen Wohnung eine scharfe Schusswaffe (siehe Foto) mit passender Munition auf dem Couchtisch. Zudem stellten sie einen Elektroschocker, 683 Gramm Kokain (siehe Foto), 1100 Gramm Amphetamine, 1000 Gramm Marihuana, 163 Gramm Haschisch und 2000 Gramm weißes Pulver, mutmaßlich Streckmittel, sicher.

