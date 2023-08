Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in der Slevogtstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Mittwoch den 09.08.2023, im Tatzeitraum von 07:15 Uhr bis 08:45 Uhr, ereignete sich in der Slevogtstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem auf einer Parkfläche, etwa mittig der Slevogtstraße geparkten Firmenwagen der Marke Opel, Typ Combo, in der Farbe Weiß, mit Saarbrücker-Kreiskennzeichen. Im Anschluss flüchtete das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne dass man sich um den entstandenen Schaden kümmerte. Dieser befindet sich im unteren 4-stelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell