PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Taxi-Fahrer mit Messer bedroht +++ Fahrzeug aufgebrochen und Portemonnaie entwendet +++ Postauto angefahren und geflüchtet +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Taxi-Fahrer mit Messer bedroht, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Freitag, 20.10.2023, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat ein Fahrgast einen Taxi-Fahrer in Oestrich-Winkel mit einem Messer bedroht. Im weiteren Verlauf wurde der Mann mit Drogen im Gepäck festgenommen. Gegen 01:50 Uhr wurde die Polizei zu einer Bedrohung eines Taxi-Fahrers in die Hauptstraße gerufen. Vor Ort wurde der 58 Jahre alte Fahrer des Taxis angetroffen, welcher den Beamten gegenüber angab, dass er einen Fahrgast in die Hauptstraße gefahren habe. Während des Bezahlvorgangs habe der Gast plötzlich ein Messer gezogen und den 58-jährigen bedroht. Der Mann habe den Chauffeur nicht angegriffen und sei von ihm in die Flucht geschlagen worden. Während der fußläufigen Flucht habe der Unbekannte lauthals und wirr umhergerufen, was auch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner auf den Plan rief, ihrerseits die Polizei zu verständigen. Während der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter, ein 29-jähriger aus Frankfurt, angetroffen und festgenommen werden. In seinen Taschen fanden die Beamten Drogen in Form von Amphetamin und stellten diese sicher. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht und dort aufgenommen. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

2. Fahrzeug aufgebrochen und Portemonnaie entwendet, Rüdesheim am Rhein, St.-Urban-Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023, 08:45 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Autoknacker in Rüdesheim ein Portemonnaie. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Unbekannten einem in der St.-Urban-Straße geparkten BMW X3 und schlugen die Scheibe der Fahrerseite ein. Auf diesem Wege gelang es ihnen, den Pkw zu öffnen und aus einer im Fahrzeug zurückgelassenen Handtasche ein Portemonnaie samt Inhalt zu stehlen. Im Anschluss suchten die Diebe mit ihrer Beute das Weite.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Postauto angefahren und geflüchtet, Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 10:50 Uhr bis 10:55 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen wurde das Fahrzeug eines Paketzustellers angefahren und beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Am Mittwoch erschien der Fahrer eines Postautos bei der Polizeistation Idstein, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Seinen Angaben zufolge hatte er sein Fahrzeug gegen 10:50 Uhr in der Wiesbadener Straße am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Als er nach mehreren Zustellungen nur fünf Minuten später zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Transporters abgefahren hatte. Anschließend war die unbekannte Person einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

4. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell