PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unbekannte werfen Wassertüte von Brücke auf Bundesstraße +++ Gegenstände aus Pkw gestohlen +++ Unfall im Kreuzungsbereich mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannte werfen Wassertüte von Brücke auf Bundesstraße, Taunusstein-Bleidenstadt, B 54, Fußgängerbrücke, Montag, 16.10.2023, 18:40 Uhr

(fh)Am Montagabend haben Unbekannte eine gefüllte Plastiktüte von einer Fußgängerbrücke in Taunusstein-Bleidenstadt auf ein fahrendes Fahrzeug geworfen. Gegen 18:40 Uhr war ein 33-jähriger Wiesbadener mit seinem Renault Clio auf der B 54 unterwegs, als plötzlich eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte auf seine Windschutzscheibe krachte. Diese hatten Unbekannte von der über die Bundesstraße führende Brücke auf Höhe "Magistrale" auf das fahrende Fahrzeug geworfen. Der Geschädigte konnte sein Fahrzeug zum Glück kontrolliert abbremsen und Schlimmeres verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 200 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Daher nimmt die Polizei Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich gegen 18:40 Uhr auf oder im Bereich um die Brücke aufgehalten haben, unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Gegenstände aus Pkw gestohlen,

Idstein, Hermann-Löns-Straße, Samstag, 14.10.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023, 09:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen machten sich Langfinger in Idstein ein unverschlossenes Fahrzeug zu Nutze. Demnach suchten die Unbekannten die Hermann-Löns-Straße auf und entwendeten aus dem Kofferraum eines dort geparkten VW Passat medizinisches Zubehör im Wert von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss an den Diebstahl suchten die Diebe unbemerkt das Weite.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Unfall im Kreuzungsbereich mit Verletzten, Bundesstraße 54 / Röderweg Taunusstein-Bleidenstadt, Dienstag, 17.10.2023, 21:10 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam es an einer Kreuzung in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem Unfall, bei dem drei Personen, darunter auch ein Kind, verletzt wurden. Gegen 21:10 Uhr befuhr eine 64-jährige Taunussteinerin mit ihrem Nissan die Bundesstraße 54 von Wiesbaden nach Taunusstein. Dabei beabsichtigte sie an einer Kreuzung nach links in den Röderweg abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die dort installierte Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Beim Abbiegevorgang übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden Kia Rio. Dieser war besetzt mit der 37 Jahre alten Fahrerin und zwei sechs Jahre alten Kindern. Es kam zur Kollision beider Pkw, bei dem die Unfallverursacherin sowie die 37-Jährige und eines der Kinder verletzt wurden. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell