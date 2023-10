PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Körperverletzungen ++ Sachbeschädigung ++

Bad Schwalbach (ots)

++ Körperverletzung, Täter flüchtig

65326 Hohenstein-Holzhausen am Sonntag, 15.10.2023 gegen 02:30 h Am 15.10.2023 kam es gegen 02:30 h in Holzhausen über Aar während der Kerb am Dorfgemeinschaftshaus zu zwei Körperverletzungsdelikten. Ein bisher unbekannter junger Mann schlug zunächst auf dem Kerbegelände auf einen 21jährigen aus Hohenstein ein. Als er nach der Tat flüchtete, warf er einen Stein nach einer 24jährigen Hohensteinerin, die dabei jedoch glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der Täter war etwa 20 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Wer Hinweise zur Person geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden. Verkehrsunfall mit Personenschaden, Verursacher flüchtig Gemarkung Idstein, K707 zwischen Ehrenbach und Idstein, Freitag, 13.10.2023, 18:26 Uhr Am frühen Freitagabend befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim die K707 von Ehrenbach in Richtung Idstein. Kurz nach einer Kurve kam dem Motorradfahrer ein kleiner weißer PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden wich er nach rechts aus. Dabei kam der Fahrer mit seinem Motorrad auf den Seitenstreifen und dort zu Fall. Der oder die unbekannten Fahrer/-in des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte die Fahrt fort ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 2.000,- EUR. Leider gibt es keine weiteren Hinweise zu Fahrzeug, Kennzeichen oder Fahrer. Von daher werden Zeugen gebeten sich unter der Telefonnummer 06126-939440 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

++ Sachbeschädigung an PKW

65366 Geisenheim von Freitag, 13.10.2023 bis Samstag, 14.10.2023

Zwischen Freitag-/ und Samstagmittag kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Geisenheim zu einer Sachbeschädigung an einem BMW. Der unbekannte Täter schlug ein Fenster auf der Fahrerseite des PKW ein. Obwohl sich offensichtlich diverse Wertgegenstände in dem PKW befanden, wurden diese zurückgelassen. Hinweise bitte an die Polizei in Rüdesheim am Rhein (evtl. ein Hinweis, dass keine Wertgegenstände im PKW zurückgelassen werden sollen!?)

++ Körperverletzung, Hilfsbereitschaft mit Füßen getreten

65385 Rüdesheim am Samstag, den 14.10.2023 gegen 00:45 h in der Oberstraße Eine Paar aus Baden-Württemberg genoss in Rüdesheim ein kinderfreies Wochenende, welches jedoch unschön endete. Auf dem Weg ins Hotel trafen beide am Samstagmorgen gegen 00:45h in der Oberstraße auf eine männliche Person, die aufgrund Alkoholgenusses auf der Straße lag und sich nicht mehr rührte. Der Ehemann der spätere Geschädigten versuchte ihm aufzuhelfen. Da dies nicht gelang unterstützte die Frau ihren Mann und half der männlichen Person auf die Füße zu kommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam nun plötzlich eine weibliche Person auf das helfend Paar zu und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf die Geschädigte ein. Als die Geschädigte nach den Schlägen auf dem Boden lag, trat ihr die Täterin mehrmals in die Rippen. Die Geschädigte wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Weiterhin wurde dabei ihre Brille zerstört. Anschließend entfernte sich die Täterin mit der zuvor auf dem Boden liegenden männlichen Person in Richtung Bahnhof. Laut dem Ehemann der Geschädigten gehörten diese zu einer Gruppe, die den Vorfall beobachtet haben müssten. Beschreibung der männlichen Person: Größer als 180cm, normale Statur, europäischer Phänotyp. Schwarze, kurze, lockige Haare, kein Bart, keine Brille. Bekleidet mit einer blauen Jeans und einer enganliegenden, dunklen Daunenjacke

Beschreibung der Täterin: Schlanke Statur, helle, lange Haare. Bekleidung nur bekannt: schwarze Doggers

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-9112-0

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell