POL-RTK: Einbruch in Fitnessstudio +++ Fahrerin gefährdet andere und pöbelt umher +++ Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

1. Einbruch in Fitnessstudio,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Dienstag, 10.10.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in ein Fitnessstudio in Niedernhausen eingestiegen und haben dieses im Anschluss mit Beute wieder verlassen. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter bei der Öffnung des Fitnesscenters in der Idsteiner Straße fest, dass Unbekannte in der Nacht zuvor gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren und mehrere Gegenstände, darunter Computerzubehör gestohlen hatten. Im Nachgang an die Tat war es den Unbekannten gelungen, unbemerkt das Weite zu suchen. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Fahrerin gefährdet andere und pöbelt umher, Hünstetten / Idstein, Mittwoch, 11.10.2023, 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag hat eine Autofahrerin zwischen Hünstetten und Idstein mehrfach durch ihre teils rücksichtslose und gefährliche Fahrweise auf sich aufmerksam gemacht und andere Verkehrsteilnehmer angepöbelt. Gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei ein schwarzer Renault Twingo gemeldet, welcher zwischen der Hühnerstraße und Idstein Verkehrsteilnehmer ausgebremst hätte und mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sei. Dabei sei es zu teils gefährlichen Situationen gekommen. Auch im Stadtgebiet von Idstein habe die Fahrerin ihre auffällige Fahrweise fortgesetzt, sei auf Gegenfahrbahnen gefahren und habe andere Verkehrsteilnehmende aus dem Auto heraus angepöbelt. Der Polizei gelang es das Fahrzeug anzuhalten und die 40 Jahre alten Fahrerin zu kontrollieren. Hierbei wurde der Führerschein der Dame sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde unterrichtet. Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

Personen, die die Fahrweise beobachtet haben oder gar von dem schwarzen Twingo am Mittwoch gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

3. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, L 3272, Lorch - Presberg, Mittwoch, 11.10.2023, 17:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer zwischen Lorch und Presberg mit seinem Motorrad verunfallt und hat sich dabei verletzt. Gegen 17:45 Uhr war der 26 Jahre alte Wiesbadener auf der L3272 nach Presberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad der Marke "Triumph" nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort stürzte. Bei dem Sturz zog sich der 26-Jährige Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Zweirad, an dem ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

