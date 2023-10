PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geparktes Fahrzeug gerät in Brand - Verdacht der Brandstiftung +++ Auseinandersetzung am Rande einer Kerb +++ Fahrer stößt mit Tankstellenschild zusammen +++ Weißes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Geparktes Fahrzeug gerät in Brand - Verdacht der Brandstiftung, Geisenheim-Johannisberg, Grund, Montag, 09.10.2023, 01:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brannte in Johannisberg ein Fahrzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung. Gegen 01:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße "Grund" in Johannisberg gerufen, da dort ein abgestellter Pkw brenne. Vor Ort gelang es der Feuerwehr den tatsächlich brennenden Mercedes Vito zu löschen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, setzte eine unbekannte Person das Fahrzeug in Brand und verursachte so einen Sachschaden von knapp 7.500 Euro.

Hinweise zur Tat werden von der zuständigen Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Auseinandersetzung am Rande einer Kerb, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Samstag, 07.10.2023, 02:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde ein Mann am Rande einer Kerb in Taunusstein-Hahn von einer Gruppe angegriffen und verletzt. Gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei zu der besagten Veranstaltung im Bürgerhaus in der Aarstraße gerufen, da ein junger Mann von mehreren Männern geschlagen und getreten worden sei. Vor Ort trafen die Beamten neben dem 22 Jahre alten Geschädigten aus Taunusstein auch zwei Zeugen an. Diese berichteten, dass der Taunussteiner zuvor auf der Veranstaltung mit einer Gruppe von vier Personen in Streit geraten und von dieser verbal angegangen sei. Daraufhin habe sich der Konflikt vor das Bürgerhaus verlagert, wo der 22-Jährige von der Gruppe geschlagen und am Boden liegend getreten worden sei. Als die Zeugen dazwischen schritten, sei die Gruppierung in Richtung der Scheidertalstraße geflüchtet. Als die eingesetzten Polizisten anschließend mit dem Geschädigten Kontakt aufnahmen, reagierte dieser unkooperativ und begann Umherstehende zu provozieren. Aus diesem Grund wurde ihm im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Platzverweis für das Festgelände ausgebrochen.

Drei der vier jungen Männer konnten beschrieben werden. Einer sei mit einer schwarzen Daunenjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen. Ein weiterer habe schwarze, lockige Haare gehabt und soll eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn" mit weißem Fellkragen, ein weißes T-Shirt und eine helle Jeans getragen haben. Der dritte Mann habe einen Bart gehabt und war mit einer dunkelgrünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Alle drei Person sollen laut den Zeugen ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben.

Weitere Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei in Bad Schwalbach zu melden.

3. Fahrer stößt mit Tankstellenschild zusammen und verletzt sich, Bundesstraße 42, Eltville-Hattenheim, Freitag, 06.10.2023, 22:20 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend ist ein Fahrzeugführer bei Eltville-Hattenheim von der Bundesstraße 42 abgekommen und auf einem Tankstellengelände verunfallt. Der Mann verletzte sich dabei schwer. Gegen 22:20 Uhr befuhr der 26 Jahre alte Mann aus Geisenheim mit seiner Mercedes A-Klasse die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. Auf Höhe der Einfahrt zu einer Tankstelle kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß auf dem Gelände gegen ein Tankstellenschild. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der 26-Jährige und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes wurde vom Tankstellengelände abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

4. Weißes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Aarbergen-Michelbach, Brühlstraße, Freitag, 06.10.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 08:30 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in Michelbach ereignet hat, nach einem weißen Fahrzeug samt entsprechendem Fahrer beziehungsweise Fahrerin. Am Samstagmorgen musste ein Mann aus Michelbach feststellen, dass sein in der Brühlstraße geparkter blauer Skoda Kodiaq in der Nacht zuvor angefahren worden war. Dieser wies mehrere Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Eine unbekannte Person war offenbar mit ihrem Fahrzeug die Brühlstraße entlanggefahren und hatte dabei den Skoda gestreift. Ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, war der- oder diejenige jedoch einfach weitergefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Spuren am Unfallort deuten auf ein weißes Verursacherfahrzeug, möglicherweise der Marke Peugeot, hin.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

