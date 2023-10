PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Laptop aus Auto gestohlen +++ E-Bike gestohlen +++ Mit Drogen in der Tasche zur Polizeistation gelaufen +++ Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Unfallflucht bei Aldi +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Laptop aus Auto gestohlen

Niedernhausen, Ulmenstraße, 06.10.2023 - 20:00 Uhr bis 07.10.2023 - 12:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag auf Samstag aus einem weißen Ford in der Ulmenstraße in Niedernhausen ein Firmennotebook und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 zu melden.

2. E-Bike gestohlen

Hünstetten- Görsroth, An der Rehwiese, 07.10.2023 22:00 Uhr bis 08.10.2023 07:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke KTM im Wert von ca. 2000 Euro. Das E-Bike befand sich in der Garage eines Einfamilienhauses und war zusätzlich mit einem Schloss am Hinterrad gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 9394-0 entgegen.

3. Mit Drogen in der Tasche zur Polizeistation gelaufen

Idstein, Gerichtsstraße, 06.10.2023 - 17:40 Uhr

Am Freitagnachmittag erschien ein junger Mann auf der Polizeistation in Idstein und bat um Hilfe in einer zivilrechtlichen Angelegenheit. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam eine kleine Tüte Marihuana zum Vorschein. Er gab an die Drogen in Frankfurt gekauft und am Vorabend auch konsumiert zu haben. Auf die Sachverhaltsaufnahme der zivilrechtlichen Angelegenheit folgte dann eine Anzeige gegen den jungen Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

4. Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, 07.10.2023 - 22:27

Am späten Samstagabend kam es in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer PKW einen Roller angefahren haben soll. Der PKW soll sich unmittelbar nach dem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt haben. Beim Eintreffen der Polizei, flüchtete dann auch der Rollerfahrer. Er konnte jedoch nach kurzer Zeit eingeholt und gestoppt werden. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille festgestellt. Er wurde zur Polizeistation mitgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls die Hinweise zu dem weißen PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 70780 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht bei Aldi

Idstein, Richard-Klinger-Straße, 07.10.2023 08:00 - 08:35 Uhr

Am Samstag, den 07.10.2023 kam es in Zeit zwischen 08:00 - 08:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Süd Parkplatz in der Richard-Klinger-Straße 2 in Idstein. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Parkvorgang den braunen Ford des Geschädigten und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 zu melden.

