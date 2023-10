PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kupferkabel entwendet +++ Leichtkraftrad gestohlen +++ Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtungseinrichtung

Bad Schwalbach (ots)

1. Kupferkabel entwendet,

Idstein, Richard-Klinger-Straße, 04.10.2023, 09.20 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde ein Einbruch in eine Lagerhalle im Richard-Klinger-Weg in Idstein festgestellt. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Halle und ließen Kupferkabel im Wert von rund 3.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Leichtkraftrad gestohlen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Westerwaldstraße, 03.10.2023, 16.00 Uhr bis 04.10.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Von einem Grundstück in der Westerwaldstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag ein Leichtkraftrad gestohlen. An der schwarzen Piaggio im Wert von rund 1.500 Euro war zuletzt das Versicherungskennzeichen 915CEN angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtungseinrichtung, Idstein, Heftrich, 04.10.2023, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Die Tage werden im Oktober wieder kürzer, das Wetter wird unbeständiger. Gerade die Herbst- und Wintermonate mit Regen, Nebel und Schnee erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Der Regionale Verkehrsdienst des Rheingau-Taunus-Kreises führte am Mittwochvormittag auf der L 3011 in Idstein-Heftrich eine einstündige Verkehrskontrolle durch. Der Fokus wurde hierbei anlässlich des "Lichttest-Monats" auf die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtung gelegt. Bei 26 Kontrollen wurden insgesamt drei Mängel festgestellt. Darüber hinaus verteilten die Kontrollkräfte den Fahrzeugfahrenden Flyer zum Lichttestmonat.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell