POL-RTK: +++Pkw überschlägt sich+++

B260, Gemarkung Heidenrod, Dienstag, 03.10.2023, 01.18 Uhr

Ein 36-jähriger Wiesbadener Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Audi A6 die B260 in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der Abfahrt Heidenrod-Grebenroth geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen mehrere Bäume. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der schwer-verletzte Fahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Da Hinweise auf eine Alkoholisierung vorlagen, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Der Totalschaden am Audi wird auf 40.000 EUR geschätzt.

