POL-RTK: Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Gewerbebetrieb +++ Einbrecher gescheitert +++ Verkehrsunfall beim Abbiegen

Bad Schwalbach (ots)

1. Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht, Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg, 30.09.2023, 13.00 Uhr bis 01.10.2023, 19.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend wurde im Wallufer Gewerbegebiet ein Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen und entwendeten hieraus rund 500 Kilogramm Kupferspulen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Einbruch in Gewerbebetrieb,

Taunusstein-Hahn, Erich-Kästner-Straße, Freitag, 29.09.2023, 11:30 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 04:00 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 29.09.2023, 11:30 Uhr und Sonntag, dem 01.10.2023, 04:00 Uhr kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb, bei dem ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro entstand. Im Tatzeitraum kletterten die oder der Täter auf das in der Erich-Kästner-Straße gelegene Firmengelände, gelangten so auf ein Vordach und öffneten von dort gewaltsam ein Fenster. Durch dieses drangen sie in das Gebäude ein und durchsuchten die Büroräume nach Diebesgut. Mit Bargeld flüchteten sie dann unerkannt. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

3. Einbrecher gescheitert,

Idstein, Buchwiese, 29.09.2023, 18.00 Uhr bis 30.09.2023, 09.30 Uhr,

(pl)In Idstein scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag beim Versuch, in ein gewerbliches Gebäude einzubrechen. Die Täter zerstörten die Glasscheibe einer Tür, gelangten jedoch aufgrund eines dahinter befindlichen Gitters nicht in das Gebäude. Der bei dem versuchten Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall beim Abbiegen,

Rüdesheim, Friedrichstraße, Adolf-Kolping-Straße, Sonntag, 01.10.2023, 12:00 Uhr

(he)Am Sonntagmittag kam es in Rüdesheim auf der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine VW-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Gegen 12:00 Uhr war ein 28-jähriger Tesla-Fahrer auf der Adolf-Kolping-Straße unterwegs und bog von dieser in die Friedrichstraße ein. Zeitgleich befuhr eine 58-Jährige mit ihrem VW die Friedrichstraße. Mutmaßlich fuhr die VW-Fahrerin etwas zu weit links, geriet auf die Gegenspur und es kam zur Kollision mit dem zuvor eingebogenen Tesla. Die 58-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

