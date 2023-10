PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Versuchter Einbruch+++Fahrrad entwendet+++Weinstand aufgebrochen+++bei Auffahrunfall verletzt+++Verletzte bei Motorradunfall+++Unfallflucht+++Randaliererin

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Einbruch

Eltville am Rhein, Rheinstr., Freitag, 29.09.23, 16:12 Uhr

Drei weibliche Personen, jugendliches Alter, versuchten am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Eltviller Rheinstraße einzubrechen. Sie hatten auf der rückwärtigen Hausseite bereits einen Rollladen hochgeschoben und einen Gartenstuhl bereitgestellt, als sie von einer aufmerksamen Zeugin gestört und vertrieben wurden. Die drei Täterinnen trugen alle dunkle Kleidung und benutzen einen Mund-Nasen-Schutz

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123-90900 entgegen.

2. Fahrrad entwendet

Eltville am Rhein, Grauburgunderstraße, Freitag, 29.09.23, 23:35 Uhr

Aus einer unverschlossenen Gartenhütte wurde ein schwarzes Montainbike der Marke CUBE im Wert von etwa 800 EUR entwendet. Der Geschädigte konnte zur Tatzeit eine männliche Person auf seinem Grundstück erkennen, war aber nicht in der Lage, schnell genug zu reagieren. Eine weitere Beschreibung war nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123-90900 entgegen.

3. Weinstand aufgebrochen

Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Freitag, 29.09.23, 23:00 - Samstag, 30.09.23, 09:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Weinstand in der Bleichstraße von Unbekannten aufgebrochen. Entwendet wurde jedoch nichts.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR

4. bei Auffahrunfall verletzt

Heidenrod, B260, Samstag, 30.09.23, 12:20 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf der B260 bei Heidenrod-Mappersheim zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw, bei dem zunächst mehrere Rettungsfahrzeuge eingesetzt waren, da man von mehreren verletzten Personen ausgegangen war. Ein 40 Jahre alter Fahrer aus Heidenrod fuhr mit seinem Ford Kuga auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Seat Leon auf und schob diesen noch auf den davorstehenden VW Tiguan. Eine 35 Jahre alte Mitfahrerin aus dem Seat musst letztendlich mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Alle weiteren Insassen der Pkw blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR.

5. Verletzte bei Motorradunfall

Heidenrod, L3033, Wisperstraße, Samstag, 30.09.23, 13:20 Uhr

2 Motorradfahrer verunfallten am Samstagmittag auf der Wisperstraße und verletzten sich dabei. Ein 21 Jahre alter Fahrer aus Darmstadt fuhr mit seiner Kawasaki von Espenschied in Richtung Geroldstein. In einer scharfen Linkskurve gerät er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit der entgegenkommenden Suzuki einer 56 Jahre alten Lenkerin aus Hünxe. Der Verursacher musste in ein Krankenhaus verbracht werden, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die verletzte Fahrerin erlitt auch nur leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die beiden Kräder mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 EUR.

6. Unfallflucht-Außenspiegel an Fußgänger

Eltville am Rhein-Martinsthal, Hauptstraße, Samstag, 30.09.2023, 17:10 Uhr

Am Samstagnachmittag streifte ein grüner Mercedes beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den Arm eines 50 Jahre alten Fußgängers aus Martinsthal. Obwohl der Spiegel dabei beschädigt wurde, fuhr der Pkw weiter, ohne sich um den möglicherweise verletzten Fußgänger zu kümmern. Zum Glück blieb dieser unverletzt. Zu dem flüchtigen grünen Mercedes ist nur das Anfangskennzeichen RÜD bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123-90900 entgegen.

7. Randaliererin verletzt mehrere Personen

Idstein, Bahnhofstraße, Samstag, 30.09.23, 16:20 Uhr Eine 36 Jahre alte Idsteinerin randalierte am Samstagnachmittag in Idstein und verletzte gleich drei Personen. Zunächst wurde die Idsteiner Polizei zu einem Einsatz gerufen, weil die Randaliererin zwei Nachbarinnen beleidigt und auch körperlich angegangen war. Außerdem beschädigte sie noch die Glaseinfassung der Wohnungstür der Geschädigten. Beim Eintreffen der Beamten war die Dame dann in der Zwischenzeit auch noch gegen ihren Lebensgefährten aggressiv geworden und hatte diesem eine Musikbox gegen den Kopf geworfen. Der erlitt eine Platzwunde. Die stark alkoholisierte Dame musste zur Verhinderung weiterer Taten zunächst ins Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Hier wurde dann durch den Arzt eine blutende Wunde bei der Randaliererin festgestellt, sodass diese letztendlich über Nacht in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Gegen die Dame wurden mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell