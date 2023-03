Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rennrad aus Kellerraum gestohlen

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist unbemerkt in ein Treppenhaus eines Anwesens in der Großherzog-Friedrich-Straße eingedrungen und arbeitete sich von dort mit einem Stemmeisen gewaltsam zu einem Kellerraum vor. Daraus entwendet der Eindringling ein schwarzes Rennrad im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Eigentümer des Fahrrads verständigte am Sonntagabend die Polizei über den Vorfall. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell